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Mysterie in Dronten: tientallen knakworsten op stokjes rond rotonde

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Vandaag, 08:59

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Een opmerkelijk tafereel in Dronten. Rondom rotonde De Noord staan tientallen knakworsten op stokjes in het gras. Wie de worsten daar heeft neergezet en waarom, is vooralsnog een groot raadsel.

De onbekende grappenmaker heeft er flink wat werk van gemaakt. De knakworsten staan verspreid over het gras rondom de hele rotonde. Van een barbecue, broodjes of ketchup ontbreekt ieder spoor. Automobilisten die langsrijden, worden dan ook getrakteerd op een bijzonder uitzicht.

Een uit de hand gelopen grap?

Of het gaat om een ludieke actie, een verborgen boodschap of iemand die simpelweg van een flinke voorraad knakworsten af wilde, is niet duidelijk. Ook is onbekend wanneer de worsten precies in de grond zijn gestoken.

Voorlopig blijft het dus gissen wie verantwoordelijk is voor de bijzondere actie. Ook is het nog de vraag hoelang de knakworsten blijven staan.

Door Redactie Hart van Nederland
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