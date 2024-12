Jongeren kiezen weer voor het geloof: 'Geeft rust en houvast'

In een tijd waarin veel Nederlanders zich hebben losgemaakt van de kerk, is er onder jongeren een opvallende beweging. De katholieke koepel ziet een lichte stijging aan jonge kerkgangers, mede door social media. Merel uit Zaandam is sinds kort misdienaar: “Ik haal veel steun uit het geloof. Het geeft me rust als ik me rot voel."

Theoloog Ramon Roks denkt dat de opleving komt doordat jongeren in een onrustige wereld naar stabiliteit en betekenis zoeken: “Het geloof biedt duidelijkheid, maar kan in een later stadium ook complex zijn,” legt hij uit. Jongeren worden vaak geïnspireerd door online platforms zoals TikTok, waar influencers hun ervaringen met het geloof delen.

Pastoor George Paimpillil uit Zaandam bevestigt de trend en ziet meer jongeren zich laten dopen of hun vormsel doen. Hij merkt dat deze generatie op zoek is naar identiteit en verbondenheid, zelfs in een kerk die vaak wordt geassocieerd met traditie. “Ze kijken naar het pure geloof en vinden daar hun weg,” aldus de pastoor.