Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Groot probleem bij webshops: mensen met beperking vaak buitengesloten

Social Media

Vandaag, 13:17 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het overgrote deel van de Nederlandse webwinkels onvoldoende of helemaal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Terwijl online winkels sinds juni 2025 wettelijk verplicht zijn hun diensten toegankelijk te maken.

De ACM keek met ervaringsdeskundigen mee of mensen met een beperking op webshops bestellingen konden plaatsen. Bij 61 procent van de deelnemers was dit niet het geval. Een op de drie deelnemers had grote moeite met het plaatsen van een bestelling.

Vooral voor slechtzienden waren de problemen groot. Zo konden zij de bestelknop niet met het toetsenbord selecteren of was de controle om te checken of de gebruiker een mens is (captcha) ontoegankelijk.

Boete

Sinds 2025 gelden er nieuwe regels voor toegankelijkheid. Toezichthouder ACM heeft bedrijven laten weten wat er nog niet goed gaat en is met hen in gesprek om verbeteringen door te voeren. Een woordvoerder van de marktwaakhond laat weten dat bedrijven die zich na langere tijd nog steeds niet aan de regels houden, een boete of een last onder dwangsom kunnen krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.