Groot probleem bij webshops: mensen met beperking vaak buitengesloten

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is het overgrote deel van de Nederlandse webwinkels onvoldoende of helemaal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Terwijl online winkels sinds juni 2025 wettelijk verplicht zijn hun diensten toegankelijk te maken.

De ACM keek met ervaringsdeskundigen mee of mensen met een beperking op webshops bestellingen konden plaatsen. Bij 61 procent van de deelnemers was dit niet het geval. Een op de drie deelnemers had grote moeite met het plaatsen van een bestelling.

Vooral voor slechtzienden waren de problemen groot. Zo konden zij de bestelknop niet met het toetsenbord selecteren of was de controle om te checken of de gebruiker een mens is (captcha) ontoegankelijk.

Boete

Sinds 2025 gelden er nieuwe regels voor toegankelijkheid. Toezichthouder ACM heeft bedrijven laten weten wat er nog niet goed gaat en is met hen in gesprek om verbeteringen door te voeren. Een woordvoerder van de marktwaakhond laat weten dat bedrijven die zich na langere tijd nog steeds niet aan de regels houden, een boete of een last onder dwangsom kunnen krijgen.