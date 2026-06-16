Docent ontslagen nadat hij met masker door school danst, filmpje gaat viraal

Een onderwijsassistent op een middelbare school in Hoogezand had wel een heel opmerkelijke reactie toen hij hoorde dat zijn contract niet werd verlengd. Met een masker op danst hij met een muziekbox in de hand door de school. Leerlingen hebben het gefilmd en op TikTok gezet, waar het filmpje viraal gaat. Dat meldt Dagblad van het Noorden woensdag.

Na de danspartij, die de aandacht trok van veel leerlingen, is de man per direct ontslagen. De directeur van de school laat aan de krant weten dat de situatie onder controle was en dat er geen risico was voor leerlingen of leraren. Waarom de inmiddels ontslagen man zo door de school danste, is niet duidelijk.

'Jullie waren geweldig'

De docent heeft de filmpjes ook op zijn eigen profiel gedeeld, met daarbij een foto van een brief. Daarop staat geschreven: "het blijft voor jou lastig aanvoelen hoe je je moet verhouden tot docenten en leerlingen". Zelf schrijft hij: "jullie waren geweldig, wees lief voor mijn ex-collega's" .