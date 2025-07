TikTok-dansje loopt uit de hand: meisje (14) muurvast in klimrek

Wat begon als een onschuldig TikTok-dansje, eindigde voor de 14-jarige Caithlyn uit Hoevelaken in een uur lang vastzitten in een speeltoestel. De tiener kroop tijdens het filmen in een spiraalvormig klimrek, maar kwam er niet meer uit. Ze zat muurvast en kon zichzelf niet bevrijden.

Na verschillende vergeefse pogingen om los te komen, werd de brandweer ingeschakeld. Hulpverleners van de brandweer Hoevelaken kwamen ter plaatse en gebruikten een grote tang om het metalen toestel open te knippen. Pas daarna kon Caithlyn uit haar benarde positie worden gehaald.

Virale video

De brandweer bevestigde het voorval later op Facebook. Het is niet bekend wat er met het beschadigde speeltoestel zal gebeuren.

Ondanks het ongemak is Caithlyn er zonder letsel vanaf gekomen én met een virale video. Haar TikTokfilmpje van het incident is inmiddels al meer dan 400.000 keer bekeken. Wat begon als een poging tot een dansje, is nu een onverwachte internethit geworden.