Urenlange storing bij Odido opgelost: klanten weer bereikbaar en online

De storing bij telecombedrijf Odido is verholpen, laat een woordvoerder weten. De oorzaak was "een fout in een router in het core-netwerk", zo legt hij uit.

Door de storing hadden klanten in de regio Amsterdam, Utrecht en Flevoland problemen met hun mobiele netwerk. Over eventuele compensatie voor deze gedupeerden durft de woordvoerder nog niets te zeggen.

Op sociale media waren er veel klachten over de storing. Klanten uit meerdere delen van het land lieten weten dat ze buiten hun huis niet konden bellen en ook geen gebruik konden maken van internet. De storing trof ook klanten van Belsimpel en Ben, die beiden onderdeel zijn van Odido.

Hart van Nederland/ANP