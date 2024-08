Storing Odido opgelost, klanten kunnen weer internetten

De storing bij Odido is inmiddels opgelost. De internetprovider kampte aan het begin van de woensdagmiddag met een storing. Via de website allestoringen.nl kwamen er veel klachten binnen. Odido heeft de storing zelf ook bevestigd. Het is onduidelijk hoeveel klanten getroffen zijn.

Via het online forum hield de provider klanten op de hoogte. "We zien dat een aantal van onze klanten problemen ondervindt met Internet, TV en Vast Bellen op verschillende plekken in Nederland. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Excuses voor het ongemak", schrijft Odido er.

Op de website allestoringen.nl is te zien dat de piek van het aantal klachten rond 08:00 uur vanochtend ligt. Er zijn via de site inmiddels al zo'n duizend meldingen binnengekomen.