Storing in app Rabobank opgelost

De storing in de app van de Rabobank is opgelost, meldt een woordvoerder van de bank. Klanten ervaarden donderdagochtend problemen bij het gebruik van de app. Zo kregen zij een melding te zien dat er sprake was van een technisch probleem, waardoor overboekingen vanaf spaarrekeningen niet mogelijk waren.

Ook konden sommige klanten hun spaarrekeningen niet bekijken. De storing was ontstaan in de eigen systemen van de bank, meldde de zegsman eerder. Storingswebsite allestoringen.nl had sinds ongeveer 04.00 uur honderden meldingen ontvangen. Dat aantal is inmiddels flink teruggelopen.

Woensdag had de app ook al last van een storing. Die van donderdag was daaraan gerelateerd, zegt de woordvoerder. "We zijn nu op de achtergrond herstelwerkzaamheden aan het uitvoeren en verwachten geen problemen meer."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP