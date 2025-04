Nooit meer opdringerige en ongewenste telefoontjes? Zo stel je het in

Telefoontjes van onbekende nummers kunnen flink irritant zijn, vooral als het gaat om verkopers die steeds via andere nummers bellen. Je kunt dit eenvoudig voorkomen door zulke oproepen automatisch naar je voicemail te sturen, zonder dat je telefoon overgaat. Een soort nee/nee-sticker voor de telefoon. Dat meldt Radar op basis van een tip van een lezer. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet.

Android

Open de Telefoon-app (de app waarmee je normaal belt).

Tik rechtsboven op de drie puntjes of het menu-icoon.

Ga naar Instellingen.

Kies voor Oproepinstellingen of Gesprekken blokkeren.

Selecteer Onbekende bellers blokkeren of Oproepen van onbekende nummers automatisch weigeren. Zet deze optie aan.

Let op: met 'onbekende bellers' bedoelt Android álle telefoonnummers die niet in je contactenlijst staan. Wil je alleen anonieme bellers blokkeren, kies dan voor Anonieme bellers blokkeren.

iPhone

Open de Instellingen-app.

Scroll helemaal omlaag en tik op 'Apps'.

Tik vervolgens op 'Telefoon'.

Zet 'Houd onbekende bellers stil' aan.

Oproepen van nummers die niet in je contacten, recente oproepen of Siri-suggesties staan, gaan dan automatisch naar je voicemail. Ze verschijnen wel in je belgeschiedenis.

Voicemail als extra filter

Je kunt je voicemail ook gebruiken om ongewenste bellers direct duidelijk te maken dat ze geen bericht hoeven achter te laten. Bijvoorbeeld: "Ik neem geen onbekende nummers aan. Als u belt voor verkoop, hoeft u geen bericht achter te laten."