Storing verholpen: NS Reisplanner doet het weer

De storing in de NS Reisplanner is verholpen. De planner doet het weer in de app en op de site. Dinsdagochtend lag de planner er meer dan een uur uit, wat zorgde voor veel reacties op sociale media.

De reisinformatie op de stations werkte wel naar behoren. Een oorzaak van de storing is nog niet bekend.

In de video bovenaan zie je een reportage die we eerder maakten over de prijsstijging van de treinkaartjes. De NS maakte bekend 500 kantoorbanen te schrappen om te voorkomen dat de kaartjes duurder zouden worden.

ANP