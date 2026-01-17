Grote stroomstoring in Tilburg: meer dan 10.000 huizen zonder stroom

In Tilburg waren zaterdagochtend meer dan 10.000 huizen getroffen door een grote stroomstoring. Bewoners kwamen zonder elektriciteit te zitten, meldt netbeheerder Enexis. De storing zorgde op meerdere plekken in de stad voor problemen.

Volgens Enexis ging het om 638 postcodes. De getroffen woningen lagen vooral aan of in de buurt van het Wilhelminakanaal. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend, aldus een woordvoerder van het elektriciteitsbedrijf. Wel was Enexis bezig met werkzaamheden toen de storing plaatsvond.

De storing was rond 11.00 uur opgelost.