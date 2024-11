Wat is toch deze mysterieuze reeks lichten boven Nederland?

Zaterdagavond rond 17.45 uur zagen veel mensen in Nederland een rij van mysterieuze lichtjes in de lucht. Het zijn geen UFO's, maar een reeks satellieten van Starlink, een project van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX. En je kan ze nog vaker tegen komen.

Er zijn naar schatting momenteel 7.186 Starlink-satellieten in een baan om de aarde en dat moeten er in 2030 zo'n 12.000 zijn. De satellieten zorgen voor breedbandinternet over de hele wereld, vooral op afgelegen locaties. Zo maken de satellieten het ook mogelijk om met hoge snelheden internet te gebruiken in vliegtuigen.

De vele hoeveelheid satellieten zorgen ook voor veel kritiek. "Elke keer dat er meer satellieten worden gelanceerd, zien we minder van de hemel," zegt directeur en professor Jessica Dempsey van ASTRON, tegen de BBC.

Ben je benieuwd hoe zo'n lancering van een raket eruit ziet? In 2020 werd er in China een communicatiesatelliet gelanceerd met een Nederlands tintje. Kijk dan onderstaande video:

1:32 Chinese satelliet met Nederlands tintje naar de maan

Starlink-treintje

Zondagavond lanceert SpaceX 23 satellieten, gevolgd door nog eens twintig op 5 november. Dit betekent dat je binnenkort opnieuw de kans hebt om deze bijzondere reeks lichtjes aan de hemel te bewonderen. Benieuwd wanneer je ze weer kunt zien? Je kunt de Starlink-satellieten volgen via de SpaceX Starlink Tracker.