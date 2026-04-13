Kapotte apparaten krijgen tweede leven via nieuwe aanpak

Je kapotte apparaat bij een bibliotheek of buurthuis brengen om te laten maken in een 'Repair Café' kennen we wel, maar landelijk loopt er al eventjes een pilot in het groot. Ingeleverde apparaten zoals een televisie, magnetron of koffiezetapparaat bij de milieustraat worden zo opgepikt, om te kijken of ze toch niet een tweede leven kunnen krijgen.

Volgens betrokkenen kan veel meer worden gerepareerd dan mensen denken. "Onze e-waste afvalberg is de laatste jaren enorm geworden. Vroeger repareerden we veel meer, maar daar was ook de samenleving op ingericht", zegt Martin Hof van Techniek Nederland.

Toch kiezen veel mensen sneller voor nieuw. "Tegenwoordig kan je soms zelfs dezelfde dag al een nieuw apparaat laten bezorgen, dat word je heel makkelijk gemaakt."

