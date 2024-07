Heb jij een uniek 06-nummer? Dan kun je daar tienduizenden euro's voor krijgen

Begint jouw telefoonnummer met 061234? Dan heb je misschien wel goud in handen. Dries Oude Luttikhuis handelt in 06-nummers en weet als de beste hoeveel geld in die wereld omgaat. "Sommige nummers zijn zo bijzonder, die gun je alleen aan mensen die de waarde van het nummer zien", vertelt hij in de Radio 538 Ochtendshow.

Dries begon vijftien jaar geleden met het handelen in 06-nummers. "Het begon als een grapje, een hobby, maar het groeide al snel uit tot een serieus bedrijf", vertelt hij dinsdagochtend aan het radiostation. Hij krijgt nummers aangeboden om te verkopen, maar hij gaat ook zelf op zoek naar bijzondere nummers.

Oplopende series

"De meest bijzondere nummers bestaan uit oplopende series", zegt Dries. "Als je bijvoorbeeld een nummer wilt dat begint met 061234, dan kost je dat ongeveer 30 tot 40 euro. Wil je een extra nummer in die serie? Dan kost je dat rond de 140 tot 150 euro."

En wil je helemaal gek doen en een nummer dat begint met 06123456, dan betaal je 1.000 euro. 061234567? 10.000 euro.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het duurste nummer dat het bedrijf aanbiedt, is 0623456789. Dat kost 50.000 euro. "Maar dat telefoonnummer moet wel naar een partij die het commercieel gaat gebruiken, want het is zo bijzonder. Dit wil je niet voor minder weggeven."

Een nummer met 8 keer hetzelfde getal is ongeveer 25.000 euro waard. Dries

Niet alleen oplopende series brengen veel geld op, ook telefoonnummers die uit hetzelfde getal bestaan. "Een nummer met acht keer hetzelfde getal is ongeveer 25.000 euro waard", vertelt Dries.

8000 telefoonnummers

Maar sommige telefoonnummers kunnen voor iemand heel bijzonder zijn, en bijna geen geld kosten omdat ze niet uit commercieel perspectief bijzonder zijn, gaat Dries verder. "Het programma 3voor12 kocht ooit bij ons het telefoonnummer met twee keer 312 erin. Dat is op niet voor iedereen bijzonder, maar juist voor dit programma wel."

Heb jij een uniek 06-nummer en wil je kijken hoe veel het waard is? Dan kun je contact opnemen met Dries. "Wij kijken altijd of het nummer te gebruiken is." Als je op zoek bent naar een uniek nummer, heeft zijn bedrijf in ieder geval genoeg keus. "We hebben 8000 nummers."