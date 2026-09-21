Google krijgt boete van 403 miljoen voor schenden privacyregels

Google heeft van de Ierse privacytoezichthouder een boete van 403 miljoen euro gekregen vanwege het schenden van de regels voor locatiegegevens van gebruikers. De schending van de privacywetgeving vond volgens de Data Protection Commission (DPC) plaats tussen mei 2018 en februari 2020.

De Ierse toezichthouder treedt op namens andere toezichthouders in de Europese Unie, omdat het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd.

Google schond regels voor locatiegegevens

Volgens de DPC waren gebruikers zich door tekortkomingen van Google mogelijk niet bewust dat hun locatie werd gebruikt om hen bijvoorbeeld te beïnvloeden met advertenties of om hun interesses af te leiden. Daardoor konden zij volgens de toezichthouder de controle over hun persoonlijke gegevens verliezen.

"Door tekortkomingen van Google waren gebruikers zich er mogelijk niet van bewust dat hun locatie werd gebruikt om hen bijvoorbeeld te beïnvloeden met advertenties of om hun interesses af te leiden, en konden zij de controle over hun persoonlijke gegevens verliezen", heeft Graham Doyle, een bestuurder van de DPC, gezegd in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat "het langer dan noodzakelijk bewaren van de locatiegegevens van gebruikers dit verlies aan controle verergerde".

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Het is de op drie na grootste boete van de Ierse waakhond, die binnen de EU de belangrijkste is voor de meeste grote Amerikaanse internetbedrijven. Veel techbedrijven hebben hun Europese activiteiten in Ierland gevestigd.

Google moet verwerking binnen zes maanden aanpassen

De DPC heeft Google opgedragen zijn verwerking binnen zes maanden in lijn te brengen met de privacywet.

Google stelt in een reactie dat de kwestie om oud beleid gaat dat inmiddels is aangepast. "Sinds 2019 hebben we onze werkwijze ingrijpend vernieuwd en krachtige hulpmiddelen geïntroduceerd die het beheren van locatiegegevens eenvoudig maken."

Consumentenbond blij met besluit over Google

De Consumentenbond laat weten eind 2018 samen met andere Europese consumentenorganisaties klachten tegen Google te hebben ingediend bij hun nationale privacytoezichthouder. De Nederlandse belangenbehartiger voor consumenten is "blij dat er eindelijk een besluit ligt".

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond noemt bijna acht jaar wachten "een lange tijd, maar de aanhouder wint en het laat zien dat Google illegaal heeft gehandeld. Toch zouden we liever zien dat regels sneller worden gehandhaafd en dat dit soort grote bedrijven, die het niet zo nauw nemen met de rechten van consumenten, sneller worden gestraft."

Google manipuleert volgens de Consumentenbond gebruikers van Android-smartphones met "sturende" knoppen zodat ze hun locatie delen. Onder meer hierdoor geven gebruikers "geen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming en dat moet wel volgens de privacywet AVG".