Gênante oude mailadressen verleden tijd: Gmail laat wijzigingen toe

Horse!girl>89, ikbencoolz&384 of hondenlover;)_2002: deze mailadressen klonken heel leuk toen je ze aanmaakte, inmiddels zijn deze namen niet echt meer bruikbaar. Jarenlang was het wijzigen van je e-mailadres onmogelijk, maar daar komt nu eindelijk verandering in.

Google gaat het mogelijk maken dat Gmail-gebruikers hun e-mailadres kunnen aanpassen. Volgens meerdere media is de supportpagina van Google over het wijzigen van je e-mailadres onlangs bijgewerkt. Daar meldt het bedrijf dat de functie momenteel geleidelijk wordt uitgerold. De optie is dus niet meteen voor alle gebruikers beschikbaar.

Het wijzigen van Gmail-adressen was eerder niet mogelijk. Je kon alleen een nieuw account aanmaken en je gegevens via meerdere omwegen overzetten. Dat is nu verleden tijd. Het wordt dus een stuk makkelijker om van je oude, ‘gênante’ mailadres af te komen, zonder al je berichten te verliezen.

Voorwaarden

Aan het wijzigen zitten wel voorwaarden. Zo kun je je mailadres bijvoorbeeld maar één keer per jaar aanpassen. Op die manier wil Google chaos met steeds nieuwe adressen voorkomen. Je oude mailadres blijft bovendien bestaan. Alle berichten die nog naar je oude mailadres worden gestuurd, ontvang je ook op je nieuwe mailadres.