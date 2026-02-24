Volg Hart van Nederland
De Nederlansche Bank zet zich schrap: extra maatregelen tegen cyberaanvallen

Tech-nieuws

Vandaag, 15:44 - Update: 3 uur geleden

Om te voorkomen dat het financiële systeem van Nederland wordt geraakt door een cyberaanval, neemt De Nederlandsche Bank (DNB) extra maatregelen. Het gaat niet alleen om bescherming tegen cyberaanvallen, maar ook om het voorkomen van operationele storingen, zoals problemen met betalingen.

"De geopolitieke realiteit verandert snel. Dat raakt de financiële sector en ook DNB zelf", laat Steven Maijoor, voorzitter van DNB, weten aan NU.nl. "We moeten voorbereid zijn op onverwachte escalaties en ook in extreme scenario's onze kerntaken kunnen blijven uitvoeren. Als toezichthouder verwachten we dat instellingen op dit gebied ook hun verantwoordelijkheid nemen."

Steeds meer onder druk

Volgens DNB staan internationale overlegstructuren steeds meer onder druk. Daardoor kunnen regels per land gaan verschillen. Dat maakt goed toezicht op banken in verschillende landen moeilijker.

De Nederlandsche Bank heeft de digitale afhankelijkheden onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat financiële instellingen op korte termijn maatregelen moeten nemen om de risico's van niet-Europese IT-aanbieders zoveel mogelijk te beheersen. Op lange termijn moet Europa de strategische autonomie vergroten.

Door Redactie Hart van Nederland

