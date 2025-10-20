Apps als Snapchat en Signal urenlang plat door grote storing bij Amazon

Verschillende populaire apps en websites hadden maandag last van een storing bij Amazon Web Services (AWS). De cloudtak van Amazon, waar veel online diensten op draaien, kampte met technische problemen. Daardoor werkten platforms als Snapchat, Signal en Roblox voor veel gebruikers tijdelijk niet goed.

Volgens Allestoringen.nl kwamen er duizenden meldingen binnen over storingen bij deze apps. Ook bij de internationale storingssite Downdetector werd een piek aan meldingen gezien. Gebruikers van Signal konden geen berichten versturen of ontvangen, terwijl Snapchat-gebruikers klaagden dat ze geen snaps konden verzenden.

AWS meldde op zijn statuspagina dat er sprake was van "verhoogde foutpercentages en vertragingen" bij meerdere diensten. Het bedrijf liet weten te werken aan een oplossing, en sprak later van "aanzienlijke tekenen van herstel".