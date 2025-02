Apple betaalt hacker Sergen uit Almelo megabedrag na vinden lek

Hack er een eind op los! Met die gedachte is Sergen Koç (29) uit Almelo al sinds zijn tienerjaren bezig met het digitaal inbreken bij bedrijven als ethisch hacker. En hoewel hij daar regelmatig erkenning of zelfs beloningen voor krijgt, was het vorige week pas echt goed raak. Hij ontdekte een lek bij een van 's werelds grootste techbedrijven en kreeg daar een enorme smak geld voor als beloning.

Een ethische hack? Dat klinkt misschien tegenstrijdig maar het is voor Sergen inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Hij verschilt echter op een belangrijk punt met de personen achter die vage mailtjes die je wel eens in je inbox krijgt: als hij ergens een gat in de beveiliging ontdekt, gebruikt hij dat niet voor eigen bestwil, maar geeft hij dat netjes aan bij het bedrijf in kwestie. Gevolg: die zijn er blij mee en keren soms beloningen uit.

Droom die uitkomt?

Sergen is niet de eerste de beste ethisch hacker, want hij staat inmiddels op tal van sites vermeld en heeft al flink wat geld ermee verdiend. Denk aan KPN, OV-Chipkaart en de politie. Maar de echte klapper kwam begin februari, toen hij 'iets vreemds' in Developer-app van Apple voorbij zag komen. "Ik heb mij er toen een week lang in vastgebeten om te kijken wat ik ermee kon doen", vertelt Sergen.

Zondag 16 februari heeft hij beet. "Dat was de voltreffer, toen kon ik gegevens inzien van alle gebruikers. Ik heb het dezelfde dag nog gemeld bij Apple en de dag daarna was het opgelost." En al die moeite bleek dus niet voor niets. Een dag later staat er een gigantische 50.000 euro op zijn rekening. Het is al met al een droom die uitkomt voor de nuchtere IT'er uit Almelo, zeker nu hij er zijn brood mee verdient.: "Ik had nooit gedacht dit als werk te kunnen doen."

Sergen weet niet wat hij ziet als hij zijn rekeningoverzicht checkt

Kwantumcoputer begrijpen?

Belangrijk werk is het zeker, zegt ook Joe van Burik, techdeskundige bij BNR. "Een ethisch hacker maakt het internet een stukje mooier door te speuren naar zulke kwetsbaarheden. Het kan voor bedrijven veel problemen oplossen."

En dat het een leuke boterham - of dus dikke sportwagen - op kan leveren voor de hackende medemens zelf, onderschrijft hij. Maar voor Apple is het eigenlijk haast wisselgeld. "Die 50.000 euro is maar een heel klein deel van de schade die ze hadden kunnen oplopen als het mis was gegaan. Zo'n kwetsbaarheid kan voor problemen zorgen, data van mensen kan gestolen worden. De schade kan dan oplopen tot in de tientallen, honderden miljoenen. Nu heeft iemand dat aan de voorkant voor ze opgelost. Een beloning van 50.000 euro staat netjes tegenover wat ze aan schade hadden kunnen leiden."

Maar wat staat er nu op de agenda voor de ethisch hackende Almeloër? Een grote ambitie, blijkbaar: "Kwantumcomputers, die wil ik leren begrijpen", zegt Sergen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. "Wetenschappers zeggen dat dat waarschijnlijk onmogelijk gaat zijn, maar dat ben ik niet met ze eens!"