Ze bestaat niet echt, maar AFAS Live is toch uitverkocht: Hatsune Miku voelt als 'echt concert', zegt Rin

Een uitverkochte AFAS Live voor een artiest die niet echt bestaat. Het klinkt als een onrealisitsch verhaal, maar toch staat de zaal straks vol met fans van de virtuele wereldster Hatsune Miku. Ze is niets meer dan een projectie, maar voor de fans maakt dat niet uit. Zij zien Hatsune Miku live. Rin Boutestein, haar grootste fan, zit nu al klaar in haar zelfgemaakte Hatsune Miku kostuum, is te zien in bovenstaande video.

"Miku betekent heel veel voor mij. Dat klinkt misschien gek, omdat zij helemaal niet bestaat. Maar je moet niet onderschatten hoe groot dit is", vertelt Rin aan Hart van Nederland. "In Japan is zij een van de grootste sterren en je kunt er niet omheen. Je ziet afbeeldingen van haar op straat, bij het vliegveld, op gebouwen."

Realistische projectie

In 2020 heeft Rin de artiest voor het eerst bij een concert gezien. "Het was geen hologram maar een soort realistische projectie. Ik weet dat ze niet bestaat, maar het voelde wel echt als een écht concert." Rin is helemaal klaar voor het concert. "Ik heb VIP-kaarten en ga om 10.00 uur al in de rij staan. Ik hoop dat ik helemaal vooraan kan staan straks!"

Het is heel bijzonder dat Afas Live straks vol staat met mensen die fan zijn van een softwareprogramma, zegt Liebe Lamb, trendwatcher op het gebied van onder meer kunstmatige intelligentie in de showbizz. Hatsune Miku komt namelijk van Vocaloid, een programma waarmee je zelf muziek kunt maken. "Jij bedenkt het en het wordt gezongen door een computergegenereerde stem. En Hatsune Miku is daar echt het gezicht van."

Daarom is het bijzondere aan dit concert dat het publiek niet alleen toeschouwer is, maar ook deelnemer, gaat Lamb verder. "Je zult bij het concert zien hoe serieus het is voor de fans. Ze gaan verkleed, hebben allemaal spullen van haar. Ze zijn echt een community. En het is gewoon een fantastische show!"