Zara stopt verkoop WK-shirts Curaçao na ontwerpblunder

Winkelketen Zara wilde deze week scoren met een opvallende WK-voetbalcollectie, maar trapte daarbij direct een opvallende eigen goal. In plaats van de juiste spelling van Curaçao op het shirt te zetten, staat er 'Play with Curaçau' op de T-shirts. De kledingketen heeft het shirt inmiddels uit de verkoop gehaald, melden meerdere media.

De fout werd al snel opgemerkt door oplettende klanten. Ook op sociale media gaat de blunder van Zara inmiddels rond. Verschillende gebruikers denken dat het merk mogelijk een Portugese spelling heeft willen gebruiken, terwijl anderen ervan uitgaan dat het simpelweg om een fout gaat.

Toch bleef de kritiek niet beperkt tot de spelfout. Ook de kleurkeuze van het op Curaçao geïnspireerde shirt viel niet overal in de smaak. Waar de vlag van het eiland juist felgeel en helderblauw is, koos Zara voor een combinatie van rood en donkerblauw.

Hart van Nederland heeft Zara om een reactie gevraagd. Tot nu toe heeft het bedrijf nog niet gereageerd.