Nederlandse hockeysters verliezen WK-finale van Argentinië na shoot-outs

De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de vierde wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Ehren na shoot-outs van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1.

Yibbi Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Argentinië voerde na rust de druk flink op en kreeg een achttal strafcorners, waarvan pas de laatste raak ging. In het vierde kwart bracht Maria Granatto de Argentijnen via een strafcorner op gelijke hoogte. Zodoende liep de wedstrijd uit op shoot-outs.

Pien Sanders miste de eerste namens Nederland, waarna Victoria Granatto de Argentijnen op voorsprong bracht. Ook Felice Albers en Freeke Moes kwamen niet tot scoren. Marijn Veen schoot wel raak.

Argentinië voert druk op na rust

Met Pien Dicke had Nederland aan het eind van het eerste kwart de eerste grote kans op de openingstreffer. Op aangeven van Freeke Moes kwam Dicke één-op-één met de Argentijnse keepster Cristina Cosentino te staan, maar het lukte haar niet de kans af te maken. Vlak voor rust viel via Jansen alsnog de openingstreffer.

Direct na rust had Nederland met opnieuw een strafcorner al kans op de 2-0, maar de Argentijnse keepster Cristina Cosentino wist de sleeppush van Jansen te stoppen. De Argentijnen deden er vanaf dat moment een schepje bovenop, maar kwamen lang niet tot scoren. In het vierde kwart lukte dat wel, nadat de bal bij de achtste strafcorner voor de stick van Granatto viel.

Argentinië versloeg Nederland in 2010 voor het laatst in een WK-finale. Oranje won de drie WK's daarna, in 2014, 2018 en 2022.