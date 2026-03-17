Horeca vraagt om soepele regels rond WK: in de nacht bier en voetbal?

Mag de horeca wel of niet openblijven als komende zomer de bal gaat rollen tijdens het WK? Een aantal wedstrijden, ook die van Oranje, speelt zich voor ons laat op de avond of in het holst van de nacht af. Bij sommige gemeentes is dat geen probleem want die zijn flexibel, andere weten nog niet wat het horecabeleid gaat zijn.

Die helderheid moet er wel komen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en daarom hebben ze een voorbeeldbrief gemaakt die horecaondernemers kan helpen de gemeente over te halen. De brief zou een uitkomst kunnen betekenen voor Marloeke Vos van City Bar Elburg, vertelt ze in bovenstaande video. Haar zaak mag standaard openblijven tot 02.30 uur, maar bij verlenging of winst wil ze natuurlijk even ene paar uurtjes extra openblijven.

De gemeente Elburg staat niet onwelwillend tegenover het langer openblijven. Een woordvoerder laat wel weten dat het per geval bekeken moet worden nadat er een aanvraag is gedan. Ook is er een inventarisatieronde geweest onder de horeca in de Gelderse plaats.