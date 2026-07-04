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Wielerparcours in Gilze besmeurd met afwasmiddel

Wielrennen

Vandaag, 16:14

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Het jaarlijkse Wielerweekend in Gilze heeft een halfuur vertraging opgelopen nadat iemand het parcours met afwasmiddel had besmeurd. Daardoor werd het wegdek glad en hadden wielrenners kunnen uitglijden. De brandweer heeft het wegdek schoongespoten, meldt een correspondent ter plaatse.

Het afwasmiddel lag op het parcours bij de kruising van de Kerkstraat en de Alphensebaan. Dit weekend vindt in Gilze het jaarlijkse Wielerweekend plaats, waaraan ook grote wielernamen deelnemen. Het is niet bekend welke gevolgen het incident heeft voor de persoon die het afwasmiddel op het parcours gooide.

Door Redactie Hart van Nederland

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