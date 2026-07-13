Van tribune naar profveld: Quinn (20) fluit plots wedstrijd FC Dordrecht

Hij dacht rustig naar een wedstrijd van zijn broer te gaan kijken, maar belandde uiteindelijk toch zelf op het veld. Quinn (20) wilde zijn broer Senne (18) - profvoetballer bij FC Dordrecht - aanmoedigen tijdens een oefenwedstrijd tegen Excelsior, maar werd uiteindelijk van de tribune geplukt om de scheidsrechter te vervangen.

Quinn zit in de talentenpool voor scheidsrechters van de KNVB en fluit op hoog amateurniveau. Toen de scheidsrechter die de oefenwedstrijd tussen FC Dordrecht en Excelsior leidde uitviel met een blessure, werd Quinn gevraagd de wedstrijd verder te fluiten. Een grote eer natuurlijk, maar ook spannend: "ik stond opeens op het veld tussen de profs!"

Helaas was Quinns broer Senne al gewisseld op het moment dat Quinn als scheidsrechter mocht invallen. Ze hebben dus niet samen op het veld gestaan. Toch was het voor beiden, en uiteraard ook voor hun ouders, een bijzondere gebeurtenis.

Bekijk de video bovenaan dit artikel waarin Quinn vertelt hoe hij onverwacht van de tribune het profveld opstapte.