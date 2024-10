Wordt nieuwe Mbappé ontdekt in Winschoten? Real Madrid scout in Nederland

In Winschoten geloven ze het eigenlijk nog steeds niet maar het is toch echt zo, ze hebben koninklijk bezoek. Nee, niet Willem-Alexander of Maxima vereert het Groningse dorpje met een bezoek, maar Real Madrid, de meest succesvolle voetbalclub ter wereld. De Madrilenen organiseren door heel Europa voetbalkampen om misschien wel de nieuwe Mbappé te ontdekken. Deze week zijn ze tijdens de herfstvakantie in Winschoten, is ook te zien in bovenstaande video..

Bijna 90 jongens en meisjes uit alle delen van het land proberen indruk te maken op de trainers van de Spanjaarden. Zo ook de Rotterdamse Levi Hartmans, van 10 jaar, die groot van is van de Spaanse club.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Levi kijkt elke voetbalwedstrijd die hij kijken kan, vertelt zijn moeder Sabine tegen Hart van Nederland. "Ook na bedtijd. Mocht het nou echt te laat zijn, kijkt hij de wedstrijden voor school terug."

Omdat Levi zo graag voetbalt, besloot het gezin hem voor dit kamp in te schrijven. "We hadden mazzel want de herfstvakantie in Groningen loopt gelijk met die van Zuid-Holland. Daarom hebben we er gelijk, met het gezin, een weekje weg van gemaakt in een vakantiepark."

Voetbaltaal

Een leuke week dus, maar ook hard werken. Ook qua communicatie. "De trainers hebben waarschijnlijk wel een Spaanse achtergrond, maar ze spreken Duits en gebrekkig Engels. Er is wel een vertaler aanwezig. Maar in de praktijk blijkt dat het zeggen van bepaalde voetbaltermen al genoeg is, de voetballers pikken de opdrachten zo op. De taal die ze allemaal spreken, is de voetbaltaal."