Winnen Rijnsburgse boys van Feyenoord? 'Waarom niet?'

Van speler tot vrijwilliger, iedereen bij amateurclub Rijnsburgse Boys zit in de handen te wrijven voor woensdagavond wanneer het vlaggenschip aftrapt tegen Feyenoord. Dat het team, uitkomend in de Tweede Divisie, in de achtste finale staat is te danken aan de verrassende overwinning in de vorige ronde op profclub FC Volendam. De fans en vrijwilligers van de Zuid-Hollandse club hebben daardoor ook weer hoop op een nieuwe stunt, bleek langs de lijn op Sportpark de Middelmors tijdens de laatste voorbereidende training.

Maandagavond trainde de ploeg nog een laatste keer en ook supporters en vrijwilligers waren op de club voor de laatste puntjes op de 'i'.

De fans doen er natuurlijk alles aan het om het sportpark woensdag in hogere sferen te brengen en hebben sfeeracties bedacht. Een klein voorproefje geven ze in de video bovenaan dit artikel.