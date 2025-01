Veelbesproken Wim Frijns stopt na 25 jaar als stadionspreker Roda JC

Na de komende zomer stopt Wim Frijns als stadionspreker in het Parkstad Limburg Stadion. Frijns was 25 jaar lang de vertrouwde stem tijdens de thuiswedstrijden van Roda JC en groeide uit tot een herkenbaar onderdeel van de stadionbeleving. Vorig voetbalseizoen werd Frijns landelijk bekend door een enorme blunder.

Het ging afgelopen mei mis toen Frijns tijdens de wedstrijd Roda JC - Cambuur omriep dat promotieconcurrent Telstar de wedstrijd tegen Groningen had gewonnen. Dat zou betekenen dat Roda JC was gepromoveerd naar de Eredivisie. Alleen bleek Frijns verkeerd geïnformeerd, want Telstar had helemaal niet gescoord.

Frijns probeerde de fout nog recht te zetten, maar toen was het kwaad al geschied en waren de fans het veld al opgerend om de promotie te vieren.

Roda JC speelt momenteel al jaren in de Keuken Kampioen Divisie. Fans waren in tranen bij de degradatie destijds, als te zien in de beelden bovenaan dit artikel.

Gemengde reacties

Zijn vertrek roept gemengde reacties op onder de supporters. Terwijl velen zijn iconische stem zullen missen, lieten de 'fanatieke fans' maandag met een spandoek blijken dat zij zijn afscheid niet betreuren.

Roda JC spreekt alvast zijn dank uit voor de vrijwillige inzet en toewijding van Frijns in de afgelopen kwart eeuw. De club geeft aan te blijven investeren in de stadionbeleving.