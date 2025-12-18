Volg Hart van Nederland
Grote vechtpartij tussen supporters Spakenburg en FC Twente na bekerwedstrijd

Voetbal

Gisteren, 23:11

Op het veld van SV Spakenburg is donderdagavond na de wedstrijd tegen FC Twente een grote vechtpartij uitgebroken. De politie heeft één persoon aangehouden voor het vernielen van een hek, aldus een woordvoerder.

Volgens de politie is het niet bekend of er bij de vechtpartij gewonden zijn gevallen. Na vier minuten wist de politie het gevecht te beëindigen en de supporters naar de bussen te begeleiden. "Daarbij hebben we kunnen voorkomen dat men elkaar weer ging opzoeken", aldus de woordvoerder.

Op sociale media circuleren beelden van de vechtpartij. Daarop is te zien hoe tientallen personen op het veld met elkaar op de vuist gaan. De politiewoordvoerder noemde het "jammer dat ingrijpen weer nodig was".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

