Frenkie de Jong verlaat selectie Oranje vanwege blessure

Frenkie de Jong heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De middenvelder van Barcelona heeft lichte klachten overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen (1-1). Hij is onvoldoende fit voor het duel met Litouwen.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 24 spelers bestaat.

Het Nederlands elftal speelt zondag de WK-kwalificatiewedstrijd in Kaunas tegen Litouwen. Het duel begint om 19.00 uur plaatselijke tijd, 18.00 uur in Nederland.

ANP