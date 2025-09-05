Frenkie de Jong verlaat selectie Oranje vanwege blessure

Voetbal
Vandaag, 21:42
Frenkie de Jong heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De middenvelder van Barcelona heeft lichte klachten overgehouden aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen (1-1). Hij is onvoldoende fit voor het duel met Litouwen.
Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 24 spelers bestaat.
Het Nederlands elftal speelt zondag de WK-kwalificatiewedstrijd in Kaunas tegen Litouwen. Het duel begint om 19.00 uur plaatselijke tijd, 18.00 uur in Nederland.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.