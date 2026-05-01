RKC bereikt tweede ronde nacompetitie na strafschoppenreeks: Roda JC blijft in KKD

RKC Waalwijk heeft de tweede ronde van de play-offs voor promotie en degradatie bereikt. De ploeg uit Waalwijk won in eigen huis na strafschoppen van Roda JC. Zowel in deze wedstrijd als in het eerdere duel in Kerkrade eindigde het na reguliere speeltijd in 1-1.

In de volgende ronde treft RKC Waalwijk Willem II. De club uit Tilburg eindigde als derde in de Keuken Kampioen Divisie en was daardoor vrijgesteld van de eerste ronde.

