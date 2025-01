Supporters urenlang in rij voor kaartverkoop bekersensatie Quick Boys

Het zijn rijen die je normaal altijd ziet voor popconcerten van wereldsterren zoals Taylor Swift of Harry Styles. Nou in Katwijk kunnen ze er ook wat van. De reuzendoder van het Nederlandse voetbal wil na het uitschakelen van Almere City, Fortuna Sittard en Heerenveen volgende week ook AZ verslaan en voor dat uitduel zijn maar 750 kaartjes beschikbaar. Woensdag ging de kaartverkoop van start en supporters van het eerste uur waren er vroeg bij.

Iedereen in de rij mee wil mag maar één kaartje kopen en ook geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. De kaartverkoop zorgde voor lange rijen van fans waarvan sommigen urenlang in de kou hebben gestaan. "Bij dit soort wedstrijden wil je gewoon er bij zijn", vertelt een supporter. Een andere denkt dat ook tegen AZ gestunt kan worden: "Zeker met hoe ze de laatste weken spelen."

750 kaarten

De wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 6 februari in het AFAS Stadion in Alkmaar. In totaal zijn er door AZ 750 kaarten beschikbaar voor Quick Boys-supporters. De club uit Katwijk liet eerder al weten het jammer te vinden dat er zo weinig kaarten beschikbaar zijn. "Wij realiseren ons dat wij hierdoor een groot deel van onze trouwe supporters moeten teleurstellen."