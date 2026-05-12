Voetbalclubs moeten 42 seconden inhalen na fout scheidsrechter

Voor - misschien wel - de kortste voetbalwedstrijd ooit stappen spelers van WVF dinsdagavond in de auto richting Hengelo. De amateurclub uit Zwolle moet daar nog een kleine minuut spelen tegen ATC'65, na een opvallende fout van de scheidsrechter tijdens het eerdere duel.

De wedstrijd tussen ATC'65 en WVF eindigde op 18 april eigenlijk in 3-3. Maar in blessuretijd kreeg WVF-speler Jesse Winkelaar zijn tweede gele kaart. Alleen: de scheidsrechter vergat hem rood te geven en van het veld te sturen. Dat erkende ze later zelf ook tegenover de KNVB.

Daarna werd er nog maar 42 seconden gespeeld. De KNVB besloot dat restant opnieuw te laten spelen. WVF moet dat doen met negen spelers tegen elf van ATC'65. De wedstrijd begint direct met een vrije trap voor de thuisclub.

Grote spanning om één minuut voetbal

Voor beide clubs staat er veel op het spel. ATC'65 hoopt in die laatste, krappe minuut nog te scoren. Een punt zou belangrijk zijn in de strijd om promotie naar de eerste klasse. WVF wil juist koste wat kost voorkomen dat er nog een tegendoelpunt valt. De Zwollenaren vechten tegen nacompetitievoetbal onderin de stand.

Bij WVF is de frustratie groot. De club moet 67 kilometer rijden voor amper een minuut voetbal en draait zelf op voor de kosten. "Het allerergste scenario" zou volgens trainer Job Lamberink zijn als zijn ploeg in die laatste seconden alsnog verliest.