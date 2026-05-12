Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Voetbalclubs moeten 42 seconden inhalen na fout scheidsrechter

Voetbalclubs moeten 42 seconden inhalen na fout scheidsrechter

Voetbal

Vandaag, 20:20

Link gekopieerd

Voor - misschien wel - de kortste voetbalwedstrijd ooit stappen spelers van WVF dinsdagavond in de auto richting Hengelo. De amateurclub uit Zwolle moet daar nog een kleine minuut spelen tegen ATC'65, na een opvallende fout van de scheidsrechter tijdens het eerdere duel.

De wedstrijd tussen ATC'65 en WVF eindigde op 18 april eigenlijk in 3-3. Maar in blessuretijd kreeg WVF-speler Jesse Winkelaar zijn tweede gele kaart. Alleen: de scheidsrechter vergat hem rood te geven en van het veld te sturen. Dat erkende ze later zelf ook tegenover de KNVB.

Daarna werd er nog maar 42 seconden gespeeld. De KNVB besloot dat restant opnieuw te laten spelen. WVF moet dat doen met negen spelers tegen elf van ATC'65. De wedstrijd begint direct met een vrije trap voor de thuisclub.

Grote spanning om één minuut voetbal

Voor beide clubs staat er veel op het spel. ATC'65 hoopt in die laatste, krappe minuut nog te scoren. Een punt zou belangrijk zijn in de strijd om promotie naar de eerste klasse. WVF wil juist koste wat kost voorkomen dat er nog een tegendoelpunt valt. De Zwollenaren vechten tegen nacompetitievoetbal onderin de stand.

Bij WVF is de frustratie groot. De club moet 67 kilometer rijden voor amper een minuut voetbal en draait zelf op voor de kosten. "Het allerergste scenario" zou volgens trainer Job Lamberink zijn als zijn ploeg in die laatste seconden alsnog verliest.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.