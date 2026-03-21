Oud-pupil Walter kijkt in uitverkochte Arena naar première 'Cruijff'

Er is eigenlijk geen Medemblikker die Walter Smak niet kent. Hij speelde in de jaren '80 en '90 honderden wedstrijden in het betaalde voetbal voor onder andere Cambuur Leeuwarden en Telstar, maar startte zijn profloopbaan als jong jochie bij Ajax.

Hij maakte niet zomaar even zijn debuut. Niemand minder dan Johan Cruijff haalde hem als jong talent in 1985 bij het eerste van de Amsterdammers. Walter kijkt nog altijd met veel plezier terug op dat bijzondere moment. Hij twijfelde dan ook geen moment om de première van 'Cruijff' in de Arena live bij te wonen. Samen met een bus vol dorpsgenoten stapte hij zaterdagmiddag in de bus naar Amsterdam.

