Oranje onder 19 pakt eerste EK-titel na zege op Spanje

Oranje onder 19 is in Boekarest voor het eerst Europees kampioen geworden. Het elftal van bondscoach Peter van der Veen versloeg titelverdediger Spanje in de finale met 1-0. Het enige doelpunt van de eindstrijd komt op naam van de Spaanse doelman Raul Jiménez, die een voorzet van Givairo Read in eigen doel werkte.

Oranje onder 19 wist tijdens het EK in Roemenië alle wedstrijden te winnen. Nadat Duitsland (3-0), Noorwegen (2-0) en Engeland (4-2) in de groepsfase werden verslagen volgde in de halve finale een zege op het gastland (3-1).

Sterk begin

Nederland begon als underdog tegen negenvoudig Europees kampioen Spanje. Oranje onder 19 begon sterk aan het duel met de Zuid-Europeanen, maar viel na verloop van de wedstrijd ver terug. Spanje kreeg met name vlak na rust een aantal grote mogelijkheden, maar paal en lat voorkwamen treffers.

Oranje onder 19 kwam in de 62e minuut uit het niets op gelukkige wijze tot scoren en kwam goed weg dat Spanje geen strafschop kreeg na een tackle van Kees Smit.

Beste speler

Kees Smit is uitgeroepen tot beste speler van het EK. De middenvelder van AZ werd met vier doelpunten samen met de Spanjaard Pablo Garcia ook topscorer van het toernooi.

