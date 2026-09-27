Meerdink bezorgt Oranje met twee goals eerste zege onder Xavi

Het Nederlands elftal heeft voor het eerst gewonnen onder leiding van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. De uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League eindigde in een kleine zege: 1-2. Mexx Meerdink maakte in zijn tweede interland beide doelpunten van Oranje.

Nederland gaat dankzij de overwinning met 4 punten uit twee duels aan kop in groep 2 van de A-divisie. Later op zondag spelen Duitsland (1 punt) en Griekenland (3 punten) nog tegen elkaar.

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Meerdink opende na een half uur spelen de score in Belgrado. De 23-jarige spits van AZ benutte een strafschop, die was gegeven na een overtreding op Crysencio Summerville: 0-1. Ruim tien minuten daarvoor had Cody Gakpo het veld verlaten met een blessure.

Servië kwam vrijwel direct na de pauze langszij. Doelman Bart Verbruggen redde eerst nog twee keer goed, maar moest zich in de 46e minuut gewonnen geven bij een schot van invaller Luka Jović.

Op aangeven van invaller Guus Til schoot Meerdink in de 69e minuut op knappe wijze de winnende treffer binnen: 1-2.