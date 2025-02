Noordwijk valt af in kwartfinales KNVB-beker na verlies tegen Go Ahead Eagles

De voetballers van Noordwijk zijn er niet in geslaagd als vierde amateurploeg de halve finales van de KNVB-beker te bereiken. De nummer 16 uit de tweede divisie verloor in Deventer met 3-1 van Go Ahead Eagles.

De Eagles hebben voor de achtste keer de laatste vier van het bekertoernooi gehaald. Eén keer, in 1965, slaagde de ploeg uit Deventer erin de finale te bereiken. Toen was Feyenoord met 1-0 te sterk.

Go Ahead begon in de Adelaarshorst fel tegen Noordwijk. Jakob Breum kopte in de 4e minuut hard, maar recht in de handen van Noordwijk-doelman Romero Antonioli. Tien minuten later bracht de keeper ook redding op een schot van de Deense spits. Antonioli zat ook met een hand aan het schot van afstand van Mathis Suray, maar hij kon de treffer toch niet verhinderen.

Slordig

De Eagles werden slordig in de tweede helft en dat leverde kansjes op voor Noordwijk. Eerst waren er schoten van middenvelders Riley Reemnet en Bram Franken. Na balverlies van Oliver Antman moest doelman Luca Plogman zelfs redding brengen op een inzet van Jordy Strooker. Door eigen doelpunten van Dylan Rietveld en Giovanni da Fonseca, de laatste op een kopbal van Robbin Weijenberg, liep Go Ahead alsnog uit naar 3-0.

De ingevallen Ruben Marbus, zoon van voormalig Eagles-speler Bram Marbus, scoorde daarna nog voor Noordwijk.

Go Ahead Eagles en bekeravonturen zijn een mooie combi. Eerder dit jaar mochten de Eagles zelfs even Europees spelen. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP