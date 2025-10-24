Nederlandse 70+ team verovert zilver op WK Walking Football

Voor het eerst deed Nederland mee aan het WK Walking Football, en meteen gooide Oranje hoge ogen. Het gemengde mannen- en vrouwenteam van twaalf ervaren 70+ Walking Footballers wist de finale te halen tegen Engeland. Al waren die nét iets sterker waardoor Nederland er met het zilver vandoor ging.

"We hebben echt een goed stel bij elkaar", zei bondscoach Hans van Breukelen met een knipoog naar het iconische EK-team van 1988. "Ze hebben Walking Football op de kaart gezet en daar ben ik heel trots op." De selectie in het Spaanse Torrevieja bestond uit twaalf mannen en vrouwen en werden geleid door aanvoerder en 21-voudige Oranje-international Kees Kist, bondscoach Hans van Breukelen, assistent-trainer Rob Overkleeft en contactcoach Peter Heerschop.

Eerste punten

Het wereldkampioenschap begint niet heel soepel. Engeland komen ze in de poule fase al tegen, er wordt met 8-0 verloren. Maar ondanks de nederlaag blijft de sfeer en het optimisme er goed inzitten. Dat sijpelde door want tegen Japan speelden ze gelijk waardoor het eerste punt binnen kwam.

De derde wedstrijd wonnen de Nederlanders met 3-0 terwijl er geen bal had gerold. De Italianen tegen wie ze moesten spelen kwamen te laat opdagen en daardoor ging de reglementaire overwinning naar de ploeg van Van Breukelen. Zo kwam de ploeg in de kwartfinales.

De Oranje-senioren werden maandag 20 oktober afgezwaaid op Schiphol toen ze met z'n allen vertrokken naar Spanje voor het wereldkampioenschap, zo is te zien in de video hieronder.

1:24 Oranje-senioren naar Spanje voor WK Walking Football

De kwartfinale werd gespeeld tegen Canada en daar wisten ze op eigen kracht een mooie overwinning te boeken. Aanvoerder Kist was in zijn 21 interlands goed voor 4 doelpunten, maar ook op 73-jarige leeftijd wist hij het doel nog makkelijk te vinden. Twee treffers van Kist en eentje van Cees Damen waren genoeg voor de 3-1 zege.

Revanche

Ook Australië was niet sterk genoeg tegen de Nederlanders en zo stonden de heren en dames van Oranje opnieuw tegenover Engeland. Nederland wilde revanche. Troisfontaine, die ook tegen Australië een doelpunt maakte, wist dit opnieuw te doen. Helaas was dit niet genoeg voor de winst (Engeland won met 7-1). Desondanks kijkt team Oranje met een goed gevoel terug op een historische finaleplek op een mooie en belangrijke dag.