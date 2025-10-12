Nederland wint met 4-0 van Finland in WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft de koppositie in groep G van de WK-kwalificatie verder verstevigd. Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal Finland in de Johan Cruijff ArenA met 4-0 verslaan.

Donyell Malen opende, na een combinatie met Memphis Depay, in de achtste minuut te scoren met een hard schot van net buiten het zestienmetergebied. Aanvoerder Virgil van Dijk verdubbelde met een kopbal, na een indraaiende vrije trap van Depay, in de zeventiende minuut de voorsprong. Depay zelf zorgde in de 38ste minuut vanuit een strafschop voor de 3-0.

Cody Gakpo bepaalde in de 84ste minuut met een fraaie treffer, via de binnenkant van de paal, de eindstand.

Oranje heeft na zes speelronden 16 punten. Polen speelt later op zondag een uitwedstrijd tegen Litouwen en komt bij winst op 13 punten. Nederland kan de kwalificatie op 14 november bij Polen veiligstellen. Lukt dat niet, dan volgt drie dagen later in Amsterdam tegen Litouwen nog een kans.

ANP