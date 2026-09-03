Massale vechtpartij bij amateurclubs: drie gewonden

De KNVB-bekerwedstrijd tussen TOGB en Katwijk is geëindigd in een massale vechtpartij. Zo'n 30 tot 50 aanhangers van beide ploegen gingen met elkaar op de vuist. Om de vechtende supporters uit elkaar te halen, is een grote politiemacht ingezet. Hierbij vielen drie gewonden.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn de gewonden "juist de mensen die de ruzie wilden sussen". De supportersgroepen begonnen de vechtpartij op de tribune vlak voor het einde van de wedstrijd. "Waarom het aan het eind toch uit de hand liep onderzoeken we nog", meldt de zegsvrouw. Even daarna gingen de supporters opnieuw met elkaar op de vuist in het clubhuis. Daarbij werd ook met stoelen gegooid.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Wel zijn er camerabeelden veiliggesteld die door de politie worden onderzocht. Vooraf zijn er afspraken gemaakt tussen beide clubs en de politie om de wedstrijd goed te laten verlopen. TOGB won de thuiswedstrijd met 3-2 van de club uit Katwijk.