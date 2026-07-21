'Mark van Bommel nieuwe bondscoach van België'

Mark van Bommel lijkt de nieuwe bondscoach van België te worden. Volgens De Telegraaf zijn de gesprekken tussen de 49-jarige Nederlander en de Belgische voetbalbond in de afrondende fase. Naar verwachting tekent Van Bommel een contract tot en met het EK van 2028.

De vacature ontstond nadat de Belgische bond besloot het aflopende contract van Rudi Garcia niet te verlengen. Dat gebeurde ruim een week na de uitschakeling van België in de kwartfinales van het WK tegen Spanje.

Volgens bronnen zijn de partijen het al eens over de contractduur en de financiële voorwaarden. Ook is gesproken over de invulling van de technische staf. Mogelijk krijgt Van Bommel daarbij ondersteuning van een Belgische assistent, al is daarover nog niets officieel bekendgemaakt, schrijft de krant.

Mark van Bommel volgde eerder in juni 2018 Phillip Cocu op als hoofdtrainer van PSV, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Van Bommel spreekt geen Frans

Van Bommel gold vanaf het begin als de belangrijkste kandidaat om Garcia op te volgen. De voormalig trainer van onder meer Antwerp FC staat bekend als een tactisch sterke coach en een goede peoplemanager. Technisch directeur Vincent Mannaert zou vooraf uitgebreid informatie over hem hebben ingewonnen.

Een aandachtspunt is dat Van Bommel geen Frans spreekt, wat in Franstalig België gevoelig kan liggen. De oud-international heeft volgens Belgische media wel de intentie om de taal te leren. Eerder was het ontbreken van Nederlands bij Garcia geen punt van discussie.