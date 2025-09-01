Lieke Martens zet punt achter profcarrière: 'Voetbal blijft in mijn hart'

Voormalig Oranje-international Lieke Martens stopt met profvoetbal. In een bericht op sociale media schrijft ze dat ze na haar afscheid van het Nederlands elftal vorig jaar nu ook haar clubcarrière beëindigt.

Martens kijkt terug op een loopbaan die haar verder bracht dan ze als meisje ooit had durven dromen. Ze speelde bij topclubs in Europa en kwam maar liefst 160 keer uit voor Oranje. “Elke wedstrijd, elk moment op het veld is een herinnering die ik voor altijd zal koesteren,” schrijft ze.

Vorig jaar nam Lieke Martens afscheid van het Nederlands elftal:

2:19 Thuispubliek neemt afscheid van Oranjeleeuwin Lieke Martens

Volgens Martens voelt dit moment juist om te stoppen. Ze wil zich richten op haar gezin en in het bijzonder op haar zoon Lowen. “Mijn grootste prioriteit is om de beste moeder te zijn die ik kan zijn,” aldus Martens.

De aanvalster benadrukt hoe dankbaar ze is voor de steun van familie, vrienden, ploeggenoten, stafleden en fans. “Voetbal zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik zal met trots blijven kijken hoe het vrouwenvoetbal groeit en nieuwe generaties inspireert. Net zoals het mij ooit inspireerde.”