Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Lieke Martens zet punt achter profcarrière: 'Voetbal blijft in mijn hart'

Lieke Martens zet punt achter profcarrière: 'Voetbal blijft in mijn hart'

Voetbal

Vandaag, 12:38

Link gekopieerd

Voormalig Oranje-international Lieke Martens stopt met profvoetbal. In een bericht op sociale media schrijft ze dat ze na haar afscheid van het Nederlands elftal vorig jaar nu ook haar clubcarrière beëindigt.

Martens kijkt terug op een loopbaan die haar verder bracht dan ze als meisje ooit had durven dromen. Ze speelde bij topclubs in Europa en kwam maar liefst 160 keer uit voor Oranje. “Elke wedstrijd, elk moment op het veld is een herinnering die ik voor altijd zal koesteren,” schrijft ze.

Vorig jaar nam Lieke Martens afscheid van het Nederlands elftal:

Thuispubliek neemt afscheid van Oranjeleeuwin Lieke Martens
2:19

Thuispubliek neemt afscheid van Oranjeleeuwin Lieke Martens

Volgens Martens voelt dit moment juist om te stoppen. Ze wil zich richten op haar gezin en in het bijzonder op haar zoon Lowen. “Mijn grootste prioriteit is om de beste moeder te zijn die ik kan zijn,” aldus Martens.

De aanvalster benadrukt hoe dankbaar ze is voor de steun van familie, vrienden, ploeggenoten, stafleden en fans. “Voetbal zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik zal met trots blijven kijken hoe het vrouwenvoetbal groeit en nieuwe generaties inspireert. Net zoals het mij ooit inspireerde.”

Lees ook

Oranjeleeuwinnen laten duren punten liggen bij afscheid Martens
Oranjeleeuwinnen laten duren punten liggen bij afscheid Martens
Lieke Martens stopt na komende kwalificatieduels bij Oranje
Lieke Martens stopt na komende kwalificatieduels bij Oranje
Lieke Martens: 'Men vertelde mij dat vaker trainen niet voor meisjes was'
Lieke Martens: 'Men vertelde mij dat vaker trainen niet voor meisjes was'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.