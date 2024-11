Lazio eist geld van Amsterdam na weigering supporters: 'Discriminerend'

De Italiaanse voetbalclub SS Lazio wil dat Amsterdam de ongeveer 3000 Romeinse supporters schadeloos stelt die 12 december naar het duel met Ajax zouden komen, maar nu niet meer welkom zijn. Dat staat in een brief op poten die Lazio-president Claudio Lotito heeft gestuurd aan burgemeester Femke Halsema.

Ajax-supporters hebben wel iets anders te vieren. Na 34 jaar heeft de club het oude clublogo terug. Zie in de video hierboven hoe de fans reageren.

De gemeente moet binnen vijf dagen laten weten hoe ze de fans gaat compenseren voor de kosten die ze hebben gemaakt, voor bijvoorbeeld hun hotelkamer. "Als dat niet lukt, zijn wij genoodzaakt passende actie te ondernemen via de bevoegde instanties", dreigt Lotito.

'Discriminerend'

De clubpresident reageert op het besluit van de Amsterdamse driehoek van afgelopen dinsdag, dat de supporters uit Rome niet welkom zijn bij het duel met Ajax. De Amsterdamse autoriteiten weren de Lazio-fans vanwege "het risico op strafbare rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen". Voorbeelden zijn het brengen van de Hitlergroet, tonen van hakenkruisen en het misbruiken van de beeltenis van Anne Frank. Een deel van de Lazio-supporters staat daar om bekend.

Lotito vindt dat die beslissing rijkelijk laat is genomen. Ook schrijft hij dat de tekst van Halsema's brief "discriminerend en aanstootgevend" is. Haar besluit zou wijzen op "de onmacht van de Amsterdamse autoriteiten om verschijnselen van intolerantie te beteugelen die niets te maken hebben met de fans van de club", een verwijzing naar de gewelddadigheden rond Ajax - Maccabi Tel Aviv.

Amsterdam moet er volgens hem rekening mee houden dat er toch Lazio-supporters naar Amsterdam zullen komen. Hij eist dat die "adequaat" worden ontvangen en "waardig behandeld".

ANP