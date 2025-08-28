Kees (66) is 'onbekende' jongen die op promotiefoto stond met Johan Cruijff

De voorheen onbekende jongen die op deze foto staat afgebeeld met voetballegende Johan Cruijff heeft een naam gekregen: het is de inmiddels 66-jarige Kees Kuipers uit Baarn. Museum Historische Kring Baerne was naarstig op zoek naar de jongen op de foto, gemaakt in de voormalige sportwinkel van Theo van Vught. Hij weet er zelf niet veel meer van: "Ik weet alleen nog dat ik hem heel aardig vond."

Volgens de Historische Kring is de foto in 1967 gemaakt. "Dat betekent dat ik waarschijnlijk 8 jaar oud was op die foto", vertelt Kees. Naast Johan Cruijff en Kees staat ook de toenmalige teamgenoot van Cruijff op de foto: Klaas Nuninga. Zo kon het museum vaststellen dat de foto wel in dat jaar moet zijn gemaakt. Beide spelers waren vanaf 1967 verbonden aan het merk Puma, waar de foto promotiemateriaal voor was.

De Historische Kring Baerne gaf aan op zoek te zijn naar de mysterieuze jongen die op een decennia oude foto met Johan Cruijff staat afgebeeld:

Idool

De plotse interesse in zijn identiteit kwam voor Kees als best een verrassing. "Ik wist niet wat me overkwam", zegt hij tegen Hart van Nederland. Hij vertelt dat het in zijn woonplaats Baarn echter alom bekend is dat hij de gelukkige winnaar was die op die dag in 1967 in een nieuw paar schoenen werd gehesen door zijn idool. Want dat was hij zeker: "Als er iemand uitgekozen mocht worden dan was ik het wel, want ik ben Ajacied in hart en nieren", zegt Kees. "Hij was in die tijd zeker mijn idool."

Dus, waarom nou juist Kees? "Zoals ik het me kan herinneren, had ik in de competitie van dat seizoen de meeste doelpunten gescoord. Maar van die samenwerking met Puma staat mij nauwelijks nog wat bij." Voor de jonge Kees was het al indrukwekkend genoeg dat hij oog in oog zou komen te staan met zijn idool. "Ik was zenuwachtig om hem voor het eerst te zien. Ik weet niet meer wat we hebben gezegd, ik weet alleen nog dat ik hem heel aardig vond. Hij zal me wel gerustgesteld hebben, want ik heb hem daarna altijd nog heel sympathiek gevonden."

Hij is zijn voetbalheld na de ontmoeting dan ook trouw blijven volgen. "Johan Cruijff is altijd mijn idool gebleven. Ik heb hem overal gevolgd, ook toen hij bij Barcelona speelde. Alleen niet toen hij bij Feyenoord zat", vertelt hij lachend.

Een ansicht en herinneringen

De Pumaschoenen die op de foto afgebeeld staan, heeft Kees niet bewaard als aandenken. "Wel heb ik zelf nog lang gevoetbald en daarbij ook Pumaschoenen gedragen, naast meerdere andere merken." Tot zo ongeveer zijn 45e levensjaar heeft Kees nog gevoetbald bij een 'ouwe lullenclub', maar daar gaat een heuse bak ervaring aan vooraf. "Ik heb zelf ook nog een poosje voor Ajax gespeeld", zegt Kees. Al hangt hij dat liever niet aan de hoge klok. "Bijna niemand weet dat."

Kees heeft nog geen contact gehad met het museum. Hij hoopt vooral dat de spontane aandacht snel weer overwaait. "Ik heb dat allemaal allang achter me gelaten. Het zijn leuke herinneringen, ik heb er zelf eens gevoetbald en ik blijf Ajacied tot ik doodga. Daar kan ik het wel bij laten", aldus Kees.