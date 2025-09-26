Invalide voetbalfans zitten vaak in vak bij concurrent of kunnen veld niet zien

Voor duizenden Nederlanders is het een wekelijkse traditie: op de tribune van het stadion genieten van hun favoriete voetbalclub. Dat zouden veel gehandicapte fans ook wel willen, maar voor hen is dat veel minder makkelijk. Als je al met je rolstoel naar het stadion kan, dan moet er ook plek zijn. Voor verschillende clubs geldt een wachtlijst. En ook de plekken in het stadion laten te wensen over. Dat moet veranderen, vindt Pim Oostendorp.

Pim houdt een estafetteloop voor gehandicapte supporters. Als er genoeg geld binnenkomt, kunnen voor hen aanpassingen worden gedaan, zodat er meer mindervaliden naar het stadion kunnen en ze ook beter kunnen genieten.

Het is niet de eerste keer dat Pim een inzamelingsactie organiseert. Nu is hij benaderd om geld in te zamelen voor de fans. "Je zit als uit-supporter vaak niet tussen de aanhangers van dezelfde club, maar bij de concurrent, want er is vaak maar 1 gehandicaptenvak", vertelt Pim. "Bij NEC bijvoorbeeld kunnen 20.000 fans terecht, maar zijn er maar 15 plekken voor rolstoelen. Dat moet anders."

Niet serieus genomen

Het wordt bijvoorbeeld al aangepakt bij Go Ahead Eagles. "Daar gaan ze van 20 plekken vlak langs het veld naar 50 plekken op een nieuwe tribune, met veel beter zicht. Nu is vanuit het invalidevak niet het hele veld te zien. Daardoor voelen invalide fans zich niet serieus genomen."

De sponsorloop vindt plaats bij alle betaalde voetbalclubs in Nederland.