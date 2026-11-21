Het iconische Feyenoordnummer Hand in Hand, Kameraden bestaat dit jaar 65 jaar. Het nummer is inmiddels ook niet meer weg te denken bij de voetbalclub uit Rotterdam. "Nummers komen en gaan. Maar Hand in Hand, Kameraden is altijd gebleven bij Feyenoord", vertelt journalist Erik van den Berg.

Van den Berg deed onderzoek naar Nederlandse clubliederen. Volgens hem zie je het Rotterdamse nummer terug gekomen in allerlei dingen van de club: "Zo noemen supporters zich de kameraden en zie je het ook terug in de merchandise. Toch was het Hand in Hand, Kameraden eerst helemaal niet zo'n hit. Maar toen Feyenoord twee jaar later Europees succes haalde, werd het nummer omarmt en nooit meer losgelaten."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Trots

Het clubnummer werd gezongen door Jacky van Dam (echte naam: Jaap Plugers). In 2021 overleed hij. "Hand in Hand, Kameraden is de trots van mijn vader. Mijn pa heeft een aantal leuke plaatjes gemaakt, maar dit nummer heeft zijn leven veranderd. Het nummer werd ook op het veld gezongen. Dat deed wel wat met de bekendheid", vertelt zoon Fons Plugers. "Als ik het nummer in het stadion hoor, dan voelt het alsof hij er nog altijd is."