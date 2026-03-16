Grimmige taferelen na wedstrijd Twente - Utrecht, drie aanhoudingen

Drie mensen zijn zondag aangehouden door de politie omtrent de wedstrijd van FC Twente en FC Utrecht. Na afloop van de wedstrijd werd het vooral grimmig. Op een video op X is te zien dat de ME moest ingrijpen om de rust te kunnen laten wederkeren.

Meerdere ME-bussen en politieagenten zijn te zien op video's de op sociale media rondgaan. Hooligans en politie staan lijnrecht tegenover elkaar en gaan met elkaar op de vuist. Ook verderop bij het uitvak was het geen rustige sfeer. Hooligans van FC Utrecht gooide daar met zwaar vuurwerk.

Drie aanhoudingen

In totaal zijn drie mensen aangehouden naar aanleiding van de gebeurtenissen, zo meldt de politie aan Tubantia. Een persoon voor geweldpleging, een 25-jarige man uit Zeist moest een verzwaarde handschoen overdragen aan de politie en een persoon met harddrugs werd ook opgepakt.