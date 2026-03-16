Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grimmige taferelen na wedstrijd Twente - Utrecht, drie aanhoudingen

Grimmige taferelen na wedstrijd Twente - Utrecht, drie aanhoudingen

Voetbal

Vandaag, 13:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Drie mensen zijn zondag aangehouden door de politie omtrent de wedstrijd van FC Twente en FC Utrecht. Na afloop van de wedstrijd werd het vooral grimmig. Op een video op X is te zien dat de ME moest ingrijpen om de rust te kunnen laten wederkeren.

Meerdere ME-bussen en politieagenten zijn te zien op video's de op sociale media rondgaan. Hooligans en politie staan lijnrecht tegenover elkaar en gaan met elkaar op de vuist. Ook verderop bij het uitvak was het geen rustige sfeer. Hooligans van FC Utrecht gooide daar met zwaar vuurwerk.

Drie aanhoudingen

In totaal zijn drie mensen aangehouden naar aanleiding van de gebeurtenissen, zo meldt de politie aan Tubantia. Een persoon voor geweldpleging, een 25-jarige man uit Zeist moest een verzwaarde handschoen overdragen aan de politie en een persoon met harddrugs werd ook opgepakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.