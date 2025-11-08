Ophef over blotebillenfoto's, voetbalteam Valburg reageert: 'Volg ons dan gewoon niet'

Blote billen in de voetbalkleedkamer: klinkt niet heel gek, toch? Maar bij het derde elftal van SC Valburg, gemeente Overbetuwe, belanden die blote billen regelmatig op de socialmediapagina van het team. Tot voor kort was dat geen probleem, totdat twee weken geleden ouders bij het bestuur klaagden. Het team kreeg het verzoek om te stoppen met de foto’s, anders zouden er consequenties volgen.

Die traditie begon twee jaar geleden, toen de spelers hun lol op en rond het veld online wilden delen. Maar dat liep een beetje uit de hand: sommige filmpjes werden inmiddels meer dan een miljoen keer bekeken. Na de klachten wilde het bestuur dat ze ermee zouden stoppen, maar daar dacht het team anders over. "Tijdens een feestavond op de club vroegen mensen: ‘Waarom stoppen jullie? Dat is juist zo leuk!’ Dat gaf ons de motivatie om gewoon door te gaan", vertelt Boy van Kleef, speler en medebeheerder van het account aan het AD.

Met een knipoog

"Wij gaan door met waar we gebleven zijn, lekker onszelf zijn en dit delen op onze socials! We gaan door totdat Instagram ons verwijdert, dit zijn we de supporters verplicht!", schrijft het team op hun Instagram-account. Van Kleef benadrukt dat het met een knipoog bedoeld is. "Als je het niet wilt zien, volg ons dan gewoon niet. Er staat veel ergere content op Instagram dan die blote billen bij ons."