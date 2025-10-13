Einde van een tijdperk: Sherida Spitse kondigt afscheid bij Oranje aan

Niemand speelde meer wedstrijden voor Oranje dan Sherida Spitse, maar aan die recordreeks van inmiddels 247 interlands komt binnenkort een eind. De 35-jarige recordinternational heeft aangegeven dat haar laatste wedstrijd voor Oranje op 28 oktober tegen Canada in Nijmegen zal zijn. Dat meldt de KNVB maandag.

"De afgelopen tijd heb ik veel gesprekken gevoerd met mijn familie, vrienden, mijn management en met Arjan", zegt Spitse via de KNVB. "We hebben samen alles afgewogen, en als ik naar mijn hart luister, voel ik dat het tijd is om los te laten."

In aanloop naar haar laatste grote toernooi, het EK van 2025, ging Hart van Nederland langs bij de jeugdclub van Sherida Spitse. Daar wordt met veel lof over de voetbalster gesproken, zoals je hieronder kunt zien:

De 35-jarige middenvelder voelt dat het na jaren van opoffering tijd is voor iets nieuws. "Het Nederlands elftal was mijn leven, en naast dat het me veel heeft gebracht, heb ik ook jarenlang offers moeten brengen. Ik deed het met liefde, maar nu kies ik voor mijn kinderen en voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, waarin ik me wil ontwikkelen als trainer", zegt ze.

Een carrière vol pieken en prijzen

Spitse maakte in 2006 op 16-jarige leeftijd haar debuut in Oranje. Wat volgde was een glanzende loopbaan: drie WK’s, vijf EK’s, en in 2017 de historische Europese titel in eigen land. 2 jaar later werd ze met Nederland tweede op het WK in Frankrijk. Daarmee werd ze niet alleen een vaste waarde, maar ook een boegbeeld van het vrouwenvoetbal.

Bondscoach Arjan Veurink noemt Spitse een 'icoon'. "Sherida heeft met haar indrukwekkende interlandcarrière mede aan de basis gestaan van de groei van het vrouwenvoetbal in Nederland", zegt hij.

Laatste wedstrijden

Oranje speelt nog twee wedstrijden dit najaar: tegen Polen op 24 oktober en tegen Canada op 28 oktober. Voor Spitse is dat haar laatste keer in het oranje shirt, een moment waarop vele fans ongetwijfeld even zullen slikken.