Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Fans SC Heerenveen met sneeuwschep op pad om veld sneeuwvrij te maken

Voetbal

Vandaag, 20:32 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

De sneeuw zorgt dit weekend voor flinke problemen in het voetbal. Vrijdag zijn alle wedstrijden in het betaald voetbal al geschrapt en het amateurvoetbal ligt zelfs het hele weekend stil door het winterse weer. Bij SC Heerenveen is de hoop echter nog niet opgegeven dat de club zondag thuis Feyenoord kan ontvangen. Dat clubliefde ver kan gaan, bewijzen supporters van de Friese club vandaag.

Net als in de rest van de provincie heeft het vrijwel de hele dag gesneeuwd, waardoor alles onder een laag sneeuw kwam te liggen. Ook de trainingsvelden van Heerenveen.

Om het veld sneeuwvrij te maken zodat de selectie kan trainen, wordt de hulp ingeroepen van trouwe fans. Velen van hen laten weten een handje te komen helpen. Gewapend met een schep en goede winterkleding rijden de hulptroepen voorzichtig naar het trainingscomplex Skoatterwald. "Je moet wel wat overhebben voor je club."

Na een paar uur ligt het veld er weer groen bij en kan de selectie trainen. Hoofdtrainer Robin Veldman komt voor de training de fans bedanken voor hun inzet. Of de wedstrijd zondag doorgaat zal naar alle waarschijnlijkheid pas een paar uur voor de wedstrijd bepaald worden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.