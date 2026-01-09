Fans SC Heerenveen met sneeuwschep op pad om veld sneeuwvrij te maken

De sneeuw zorgt dit weekend voor flinke problemen in het voetbal. Vrijdag zijn alle wedstrijden in het betaald voetbal al geschrapt en het amateurvoetbal ligt zelfs het hele weekend stil door het winterse weer. Bij SC Heerenveen is de hoop echter nog niet opgegeven dat de club zondag thuis Feyenoord kan ontvangen. Dat clubliefde ver kan gaan, bewijzen supporters van de Friese club vandaag.

Net als in de rest van de provincie heeft het vrijwel de hele dag gesneeuwd, waardoor alles onder een laag sneeuw kwam te liggen. Ook de trainingsvelden van Heerenveen.

Om het veld sneeuwvrij te maken zodat de selectie kan trainen, wordt de hulp ingeroepen van trouwe fans. Velen van hen laten weten een handje te komen helpen. Gewapend met een schep en goede winterkleding rijden de hulptroepen voorzichtig naar het trainingscomplex Skoatterwald. "Je moet wel wat overhebben voor je club."

Na een paar uur ligt het veld er weer groen bij en kan de selectie trainen. Hoofdtrainer Robin Veldman komt voor de training de fans bedanken voor hun inzet. Of de wedstrijd zondag doorgaat zal naar alle waarschijnlijkheid pas een paar uur voor de wedstrijd bepaald worden.